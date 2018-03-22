Тите: "На выигрыш Чемпионата Мира будут претендовать шесть команд"

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о фаворитах предстоящего Чемпионата Мира.

Так, на пресс-конференции перед товарищеским матчем своих подопечных против национальной команды России наставник "селесао" заявил: "На мой взгляд, на победу в нем будут претендовать шесть сборных".

Напомним, Тите выделил наиболее ярких исполнителей в составе сборной России. | soccernews.ru