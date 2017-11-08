Тите назвал Францию одним из фаворитом ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что сборная Франции является одним из фаворитов ЧМ-2018.

Как заявил специалист, французская команда готова побороться за титул.

"Франция очень сильна. Посмотрите только на тройку нападающих Гризманн – Мбаппе – Ляказетт. Это большая угроза. Французы точно будут претендовать на титул. В команде есть уже опытные игроки, а также много талантливой молодежи. Сборная Франции сильно обновилась и прибавила в качестве игры", - отметил он.

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