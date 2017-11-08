Тите назвал Францию одним из фаворитом ЧМ-2018

Теги франциябразилиятите

Тите назвал Францию одним из фаворитом ЧМ-2018Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что сборная Франции является одним из фаворитов ЧМ-2018.

Как заявил специалист, французская команда готова побороться за титул.

"Франция очень сильна. Посмотрите только на тройку нападающих Гризманн – Мбаппе – Ляказетт. Это большая угроза. Французы точно будут претендовать на титул. В команде есть уже опытные игроки, а также много талантливой молодежи. Сборная Франции сильно обновилась и прибавила в качестве игры", - отметил он.

Читайте: Тите: "Сборная Бразилия - один из фаворитов Чемпионата Мира"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Опыт против амбиций: в первом матче раунда плей-офф Северная Ирландия принимает Швейцарию

Опыт против амбиций: в первом матче раунда плей-офф Северная Ирландия принимает Швейцарию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов