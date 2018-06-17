Тите назвал состав сборной Бразилии на матч со Швейцарией

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Тите назвал состав сборной Бразилии на матч со ШвейцариейГлавный тренер сборной Бразилии Тите назвал состав своей команды на ее стартовый матч на Чемпионате Мира против Швейцарии.

Бразилия: Алиссон, Данило, Тьяго Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо, Каземиро, Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

Не пропустите: превью к матчу Бразилия - Швейцария. | soccernews.ru

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