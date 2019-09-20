Тите назвал заявку сборной Бразилии на матчи с Нигерией и Сенегалом
Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился с заявкой национальной команды на ближайшие товарищеские матчи против Нигерии и Сенегала.
Вратари: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Сантос ("Атлетико Паранаэнсе"), Вевертон ("Палмейрас");
Защитники: Дани Алвес ("Сан-Паулу"), Ренан Лоди ("Атлетико"), Эдер Милитао ("Реал"), Родриго Кайо ("Фламенго"), Тиаго Силва, Маркиньос (оба - ПСЖ), Данило, Алекс Сандро (оба - "Ювентус");
Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Артур ("Барселона"), Матеус Энрике ("Гремио"), Лукас Пакета ("Милан"), Филиппе Коутиньо ("Бавария");
Нападающие: Неймар (ПСЖ), Ришарлисон ("Эвертон"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэль Барбоса ("Фламенго"), Эвертон ("Гремио").
Напомним, что 10 октября "селесао" сыграют с Сенегалом, а через три дня - с Нигерией.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|16
|33
|2
|Сантос
|16
|33
|3
|Сан-Паулу
|17
|31
|4
|Палмейрас
|15
|30
|5
|Коринтианс
|16
|28
|6
|Атлетико Минейро
|16
|27
|7
|Байя
|17
|27
|8
|Интернасьонал
|16
|24
|9
|Ботафого
|16
|23
|10
|Атлетико Паранаенсе
|16
|22
|11
|Гремио
|17
|22
|12
|Гоияс
|16
|21
|13
|Сеара
|16
|20
|14
|Васко да Гама
|16
|20
|15
|Форталеза
|16
|18
|16
|Крузейро
|16
|15
|17
|Чапекоенсе
|16
|14
|18
|Флуминенсе
|15
|12
|19
|КСА
|17
|12
|20
|Аваи
|16
|7