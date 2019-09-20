Тите назвал заявку сборной Бразилии на матчи с Нигерией и Сенегалом

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Тите назвал заявку сборной Бразилии на матчи с Нигерией и Сенегалом

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился с заявкой национальной команды на ближайшие товарищеские матчи против Нигерии и Сенегала.

Вратари: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Сантос ("Атлетико Паранаэнсе"), Вевертон ("Палмейрас");

Защитники: Дани Алвес ("Сан-Паулу"), Ренан Лоди ("Атлетико"), Эдер Милитао ("Реал"), Родриго Кайо ("Фламенго"), Тиаго Силва, Маркиньос (оба - ПСЖ), Данило, Алекс Сандро (оба - "Ювентус");

Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Артур ("Барселона"), Матеус Энрике ("Гремио"), Лукас Пакета ("Милан"), Филиппе Коутиньо ("Бавария");

Нападающие: Неймар (ПСЖ), Ришарлисон ("Эвертон"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэль Барбоса ("Фламенго"), Эвертон ("Гремио").

Напомним, что 10 октября "селесао" сыграют с Сенегалом, а через три дня - с Нигерией.

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