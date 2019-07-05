Тите не уйдёт с поста главного тренера сборной Бразилии

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Тите не уйдёт с поста главного тренера сборной Бразилии

Федерация футбола Бразилии опровергла слухи об уходе Тите с поста главного тренера национальной сборной.

Ранее появилась информация, что 58-летний специалист может подать в отставку после финала Кубка Америки-2019, который состоится в ближайшее воскресенье.

Однако в федерации заверили, что опубликованные данные не соответствуют действительности.

Тите возглавляет "селесао" с июня 2016 года. Его контракт рассчитан до 2022 года.

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