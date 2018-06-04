Тите: "Неймар превзошел мои ожидания"

Главный тренер сборной Бразилии Тите подвел итоги товарищеского матча против Хорватии (2:0).

По словам специалиста, он удивлен хорошей игрой Неймара, который проводил первую игру после травмы голеностопа и отметился результативным ударом.

"Неймар превзошел мои ожидания. Мне казалось, что он сыграет слабее, потому что только набирает форму. Конечно, у меня был сомнения на его счет, но это нормально. Ему нужно еще 3-4 матча", - отметил он.

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