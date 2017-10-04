Тите: "Никому из своих игроков не давал советов о переходе в тот или иной клуб"

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Тите: "Никому из своих игроков не давал советов о переходе в тот или иной клуб"Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался относительно своей роли в трансферных делах своих подопечных.

"Я не давал себе свободы для того, чтобы вести разговоры с кем-либо из своих подопечных во время прошедшего летнего трансферного окна. Я никому не давал советы, даже если кто-то из игроков нуждался в этом", - цитирует наставника "селесао" El Mundo Deportivo.

Напомним, у сборной Бразилии будет новый капитан. | soccernews.ru

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