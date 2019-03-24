Тите - о ничьей с Панамой: "Игра была нормальной, мы не планировали устраивать шоу"
Наставник сборной Бразилии Тите поделился мыслями после товарищеского матча с Панамой, который завершился ничьей 1:1.
"Игра была нормальной, но не более того. Мы не планировали устраивать шоу. Хотели проверить в деле молодых и талантливых игроков. Безусловно, результат получился плохим. В первом тайме мы действовали ниже любых ожиданий. После перерыва стало лучше - помогли внесённые в раздевалке изменения. Когда мы поедем на Кубок Америки, выберем футболистов, которые смогут давать результат. Но лично мне хотелось, чтобы мы сегодня действовали более креативно", - приводит слова Тите Globo Esporte.
Стоит отметить, что Бразилия впервые за 18 лет не смогла обыграть сборную из Центральной Америки.
26 марта "селесао" проведут товарищеский матч против сборной Чехии.
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