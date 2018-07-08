Тите объяснил неучастие Фреда в матчах ЧМ-2018



Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, почему полузащитник Фред не провел ни одного матча на Чемпионате Мира-2018.

"Фред получил травму и так и не сумел восстановиться после нее до конца", - цитирует Тите UOL.

Напомним, что хавбек травмировался в результате фола партнера по команде Каземиро на тренировке за несколько дней до старта ЧМ-2018.

Стоит отметить, что этим летом 25-летний Фред перешел из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед".

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