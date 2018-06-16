Тите оценил состояние здоровья Неймара

Наставник сборной Бразилии Тите рассказал о здоровье Неймара.

"Неймар пока на 100 процентов не восстановился. Хотя уже сейчас его спринтерские качества великолепные, этого он не утратил. Но он пока не полностью восстановился" - приводит слова Тите Jornal Extra.

Отметим, что 17 июня Бразилия сыграет против сборной Швейцарии.

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