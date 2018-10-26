Тите огласил заявку сборной Бразилии на матчи с Уругваем и Камеруном

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился с заявкой национальной команды на ближайшие товарищеские матчи против Уругвая и Камеруна.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Габриэль Бразао ("Крузейро");

Защитники: Маркиньос (ПСЖ), Миранда ("Интер"), Марсело ("Реал"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Данило ("Манчестер Сити"), Филипе Луис ("Атлетико"), Пабло ("Бордо"), Деде ("Крузейро");

Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Артур, Филиппе Коутиньо (оба - "Барселона"), Аллан ("Наполи"), Паулиньо ("Гуанчжоу Эвергранд"), Уолас ("Ганновер"), Виллиан ("Челси");

Нападающие: Неймар (ПСЖ), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэль Жезус ("Манчестер Сити"), Дуглас Коста ("Ювентус"), Ришарлисон ("Эвертон").

Напомним, что с Уругваем сборная Бразилии сыграет 16 ноября, а с Камеруном - 20 ноября. Оба матча пройдут в Англии. | http://soccernews.ru