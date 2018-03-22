Тите: "Определить состав на Чемпионат Мира для меня очень тяжёлая задача"

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о процессе комплектования состава своей команды на Чемпионат Мира.

"Определить состав на Чемпионат Мира для меня - очень тяжелая задача. Все играют хорошо. На самом деле, я даю всем возможность проявить себя. У всех есть шансы войти в окончательный список. Мы видим, насколько игрок успешен, что с ним происходит. Если у игрока - нестандартные качества, мы это тоже будем учитывать", - цитирует наставника "селесао" Чемпионат.

Напомним, Тите уже определился со стартовым составом своей команды на матч с Россией. | soccernews.ru