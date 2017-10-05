Тите отметил прогресс в игре Паулиньо

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Тите отметил прогресс в игре ПаулиньоГлавный тренер сборной Бразилии Тите, считает, что 29-летний полузащитник "Берселоны" Паулиньо заметно прибавил в игре.

"Думаю, Паулиньо прогрессирует. Его уровень растет. На мой взгляд, это объясняется тем, что в "Барселоне" царит атмосфера поддержки и сотрудничества.

Его амплуа – box-to-box, но он обладает хорошей интуицией и чтением игры. Есть и другие сильные качества. Так что в "Барселоне" у него все будет хорошо", — сказал Тите.

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