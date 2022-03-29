Тите отреагировал на слухи о работе в "Арсенале"

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Наставник сборной Бразилии Тите опроверг информацию о своём возможном назначении на пост главного тренера лондонского "Арсенала".

"Прошу прощения у "Арсенала", но такие новости исходят не от нас. Сейчас так много фейков, что это огорчает меня. Надеюсь, что ситуация изменится.

Моя семья может не беспокоиться, я с огромным уважением отношусь к сборной Бразилии. И мне становится грустно, потому что информация, переданная общественности, является ложью", - приводит слова 60-летнего специалиста Goal.com.

Ранее Тите официально подтвердил, что покинет бразильскую сборную после ЧМ-2022.

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