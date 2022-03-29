Тите отреагировал на слухи о работе в "Арсенале"

Теги бразилияарсенал лондонтите

Тите отреагировал на слухи о работе в "Арсенале"

Фото соцсети Тите

Наставник сборной Бразилии Тите опроверг информацию о своём возможном назначении на пост главного тренера лондонского "Арсенала".

"Прошу прощения у "Арсенала", но такие новости исходят не от нас. Сейчас так много фейков, что это огорчает меня. Надеюсь, что ситуация изменится.

Моя семья может не беспокоиться, я с огромным уважением отношусь к сборной Бразилии. И мне становится грустно, потому что информация, переданная общественности, является ложью", - приводит слова 60-летнего специалиста Goal.com.

Ранее Тите официально подтвердил, что покинет бразильскую сборную после ЧМ-2022.

Не пропустите: "Арсенал" вступил в борьбу за Лаутаро Мартинеса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Комбаров готов бесплатно играть за "Спартак"

Комбаров готов бесплатно играть за "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов