Тите отрицает переговоры с "Реалом"

Главный тренер сборной Бразилии Тите отрицает переговоры с мадридским "Реалом".

"Прошу прессу не распространять ложь. Я ни с кем не общался. Мой агент тоже ни с кем не разговаривал. И я очень уважаю то место, где нахожусь сейчас. Я знаю об ответственности и целях, которые у меня есть" - сказал Тите.

Ранее сообщалось, что наставник "селесао" возглавит "сливочных" после ЧМ-2018, когда истечёт его контракт с Бразильской конфедерацией футбола. | http://soccernews.ru