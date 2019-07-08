Тите ответил на скандальное заявление Месси
Наставник сборной Бразилии Тите поделился мнением о словах капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.
Напомним, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" выразил уверенность, что КОНМЕБОЛ создал все условия для победы "селесао" на Кубке Америки-2019, намекая на коррупцию в организации.
"Я считал Месси уникальным футболистом, даже инопланетным. Но он должен проявлять уважение и уметь принимать поражения. Мы честно играли с Аргентиной, а до этого пострадали от судей в нескольких матчах. Я предельно откровенен. Наверное, Месси из-за своей репутации подвергся серьезному давлению", - приводит слова Тите Goal.com.
Стоит отметить, что Месси жаловался на судейство после матча с Бразилией в 1/2 финала Кубка Америки. Он убеждён, что сборная Аргентины вышла бы в финал, если бы не ошибки арбитра.
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