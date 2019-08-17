Тите поделился информацией о возможном уходе Неймара из ПСЖ

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Тите поделился информацией о возможном уходе Неймара из ПСЖ

Наставник сборной Бразилии Тите высказался касательно будущего Неймара в ПСЖ.

"Я разговаривал с Неймаром. Он хорошо себя чувствует и тренируется в обычном режиме. Его будущее? Переговоры идут и он ожидает ответа от ПСЖ", - приводит слова Тите Goal.com.

Напомним, что вернуть Неймара хочет "Барселона", которую он покинул в 2017 году. Также интерес к бразильцу проявляет "Реал".

Неймар этим летом захотел покинуть ПСЖ, после чего у него испортились отношения с руководством клуба.

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