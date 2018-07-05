Тите поделился ожиданиями от матча с Бельгией

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался в преддверии четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Бельгии.

"У нас есть игроки, которые могут играть разнообразно. Мы можем забивать разные голы. Но я пока не знаю, что будет делать противник. Это большой вызов для меня. Нам надо повышать планку. Я надеюсь, что завтра мои игроки сыграют ещё лучше" - сказал Тите.

Напомним, что матч Бразилия - Бельгия состоится 6 июля в Казани.

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