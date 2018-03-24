Тите поделился ожиданиями от матча с Германией

Наставник сборной Бразилии Тите прокомментировал предстоящую товарищескую игру против Германии.

"Последняя игра с ними завершилась со счётом 1:7. Конечно, мы понимаем, что будем играть с Германией в Берлине, что они действующие чемпионы мира и что они обыграли нас на мундиале со счётом 7:1. Но это уже в прошлом.

Мы пока ещё строим команду. Это будет важная игра с точки зрения эмоций. В этом матче мы хотим быть конкурентоспособными, психологически сильными и сыграть с умом. Мы будем стараться навязать им свой футбол" - приводит слова Тите ESPN.

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