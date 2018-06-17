Тите поделился ожиданиями от матча со сборной Швейцарии

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался в преддверии матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Швейцарии.

"Швейцария - организованная команда. У нас будут трудности в матче с ними. Нужно сыграть на самом высоком уровне. У нас сильная, конкурентоспособная сборная, с сильными индивидуальностями, со своим стилем. Мы одна из команд, претендующих на титул. Я доволен, как мы играем. Ставлю для себя высокую планку" - сказал Тите.

Напомним, что матч Бразилия - Швейцария состоится сегодня в Ростове в 21:00 по московскому времени.

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