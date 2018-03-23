Тите подвел итоги матча с Россией

Наставник сборной Бразилии Тите подвел итоги товарищеской игры с Россией (3:0).

"Я очень доволен игрой. Мы смогли реализовать все задуманное, забить голы после наигранных комбинаций. Считаю, футболисты справились со своими задачами и смогли понять мои требования. При том, что мы не избежали экспериментов с позициями игроков.

Кого бы выделил в сборной России? Головин - отличный, агрессивный футболист. Еще Смолов, Миранчук. У сборной России очень хорошая команда. И тренер работает здорово. Неслучайно вы сыграли вничью с Испанией. Также выделю Акинфеева - прекрасный голкипер. Великолепный уровень" - приводят слова Тите российские СМИ.

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