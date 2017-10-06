Тите похвалил голкипера сборной Боливии

Главный тренер сборной Бразилии Тите расхвалил оценил игру вратаря сборной Боливии Карлоса Лампе после отборочного матча чемпионата мира-2018 (0:0).

"Мы должны отдать должное Лампе. Будем честны: во втором тайме был момент, когда я повернулся к трибунам и похлопал, но я был зол. Я хотел поговорить с Лампе, которого я поздравил с великолепной игрой.

Играть в Ла-Пасе против Боливии довольно непросто. Я доволен тем, как мы владели мячом, а в последней половине встречи мы были сильно нацелены на атаку. Я доволен нашим выступлением, но разочарован результатом", - сказал он. | http://soccernews.ru