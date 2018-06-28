Тите признался, что употребляет алкоголь

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Тите признался, что употребляет алкогольГлавный тренер сборной Бразилии Тите позволит себе немного выпить. Таким образом наставник снимает напряжение.

Наставник отметил, что предпочитает традиционный бразильский коктейль кайпиринью.

"Кайпиринью одну сегодня себе позволю точно - это помогает (Улыбается.) Вы должны чувствовать команду, если она нервничает, ее следует успокоить. Нам есть куда расти, хотя первая задача выполнена, и Бразилия прилично прибавила с первого матча", - сказал он.

Напомним, Асенсио не покинет "Реал" этим летом. | soccernews.ru

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