Тите продлил контракт со сборной Бразилии

Бразильская конфедерация футбола продлила соглашение с главным тренером национальной сборной Тите.

57-летнему специалисту предложили четырехлетний контракт, рассчитанный до конца Чемпионата Мира в Катаре.

Он стал первым тренером в истории сборной Бразилии, который не был уволен после того, как команда не смогла стать Чемпионом Мира.

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