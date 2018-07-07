Тите продолжит тренировать сборную Бразилии

Наставник сборной Бразилии Тите продолжит тренировать команду, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, несмотря на вылет с ЧМ-2018, бразильская конфедерация футбола заинтересована в продлении сотрудничества с 57-летним специалистом.

В ближайшее время Тите будет предложен новый четырёхлетний контракт.

Не пропустите: Тите: "Сборная Бельгии была не лучше, но эффективнее". | http://soccernews.ru