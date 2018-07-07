Тите продолжит тренировать сборную Бразилии

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Тите продолжит тренировать сборную Бразилии

Наставник сборной Бразилии Тите продолжит тренировать команду, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, несмотря на вылет с ЧМ-2018, бразильская конфедерация футбола заинтересована в продлении сотрудничества с 57-летним специалистом.

В ближайшее время Тите будет предложен новый четырёхлетний контракт.

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