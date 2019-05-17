Тите прокомментировал информацию о том, что Неймар не будет капитаном команды на Кубке Америки

Теги неймартитебразилия

Тите прокомментировал информацию о том, что Неймар не будет капитаном команды на Кубке Америки

Наставник сборной Бразилии Тите рассказал, что думает о том, что Неймара могут лишить капитанской повязки на Кубке Америки.

Ранее стало известно, что нападающий ПСЖ, возможно, будет лишен капитанской повязки из-за удара болельщика "Ренна" после проигрыша парижан в Кубке Франции. Его дисквалифицировали на три матча.

"Сначала я поговорю с Неймаром. Лично. Сейчас я не хочу об этом говорить", - сказал Тите.

В этом сезоне на счету бразильца 23 забитых мяча и 11 результативных передач в 28 играх.

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