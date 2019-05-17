Тите прокомментировал информацию о том, что Неймар не будет капитаном команды на Кубке Америки
Наставник сборной Бразилии Тите рассказал, что думает о том, что Неймара могут лишить капитанской повязки на Кубке Америки.
Ранее стало известно, что нападающий ПСЖ, возможно, будет лишен капитанской повязки из-за удара болельщика "Ренна" после проигрыша парижан в Кубке Франции. Его дисквалифицировали на три матча.
"Сначала я поговорю с Неймаром. Лично. Сейчас я не хочу об этом говорить", - сказал Тите.
В этом сезоне на счету бразильца 23 забитых мяча и 11 результативных передач в 28 играх.
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|Марсель
|36
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|36
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|Страсбур
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|Ренн
|36
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|Амьен
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|ФК Кан
|36
|33
|19
|Дижон
|36
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|20
|Генгам
|36
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