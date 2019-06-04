Тите прокомментировал обвинение Неймара в изнасиловании
Наставник сборной Бразилии Тите высказался по поводу обвинений в сексуальном насилии в адрес форварда своей команды Неймара.
"Я знаю важность и реальный масштаб этой темы. Это личное и я не позволю себе судить об этом. Я не могу что-то комментировать, переступать черту. Моя задача - тратить силы на подготовку команды. Хочу сосредоточиться на своей работе. Если я буду делать какие-то предположения, это будет отнимать у меня энергию, отвлекать от того, на чём я сосредоточен. Неймар, безусловно, важный для нас игрок. Но его можно заменить, потому что незаменимых нет", - приводит слова Тите Goal.com.
Напомним, что Неймар якобы изнасиловал девушку 15 мая в парижском отеле. Потерпевшая обратилась в полицию, после чего правоохранители завели дело.
Сейчас звёздный нападающий находится в расположении сборной Бразилии и готовится к Кубку Америки-2019, который стартует на следующей неделе.
Не пропустите: Неймар расплакался при разговоре об изнасиловании с наставником сборной Бразилии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" объявил об уходе двух игроков
-
Роналду одобрил назначение Сарри на пост главного тренера "Ювентуса"
-
"Локомотив" интересуется защитником "Сантоса"
-
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, поделилась смешным видео о новом забеге на поле
-
"Бавария" отказалась от выкупа трансфера Хамеса у "Реала"
Лента новостей
-
"Барселона" рискует потерять Семеду
-
Тите прокомментировал обвинение Неймара в изнасиловании
-
В сети появилось видео, на котором Семак делает предложение своей жене
-
"Реал" и "Манчестер Сити" поборются за "японского Месси"
-
"Спартак" назвал лучшего игрока мая
-
Фил Ягелка объявил об уходе из "Эвертона"
-
Игнашевич прокомментировал своё назначение главным тренером "Торпедо"
-
1
Ройс признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
-
Живоглядов в шаге от перехода в "Локомотив"
-
Федун выступил против расширения РПЛ
-
Жена Мамаева прошла проверку на полиграфе по поводу употребления наркотиков
-
Официально: Игнашевич - новый главный тренер "Торпедо"
-
1
"Ливерпуль" объявил об уходе двух игроков
-
Менди проходит медосмотр в "Реале"
-
1
Роналду одобрил назначение Сарри на пост главного тренера "Ювентуса"
-
Семак стал лауреатом премии "Топ-50" в номинации "Медиа-лидеры"
-
"Локомотив" интересуется защитником "Сантоса"
-
2
Бывший владелец "Спартака" высказался о переходе Йовича в "Реал"
-
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, поделилась смешным видео о новом забеге на поле
-
Клопп отказался продлевать контракт с "Ливерпулем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27