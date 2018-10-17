Тите прокомментировал победу Бразилии над Аргентиной

Главный тренер сборной Бразилии Тите подвел итоги матча с Аргентиной (1:0). Наставник отметил, что его команда была лучше.

Напомним, что единственный гол на последних минутах забил защитник Миранда​.

"Сборная Аргентины создавала моменты, пыталась выиграть, но Бразилия была лучше. Работа команды была вознаграждена голом. Победный гол Миранда мог забить и в другое время, но он был забит в концовке. Мы были сосредоточены", - отметил он. | soccernews.ru