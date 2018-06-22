Тите прокомментировал победу над сборной Коста-Рики

Главный тренер сборной Бразилии Тите подвёл итоги матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Коста-Рики.

"В первом тайме у нашей команды была нервозность. После перерыва она, к счастью, ушла. Неймару нужно время, чтобы восстановить свой высокий уровень игры. У него получится. Но также нужно, чтобы команда не зависела от одного игрока" - сказал Тите.

Не пропустите видеообзор матча Бразилия - Коста-Рика. | http://soccernews.ru