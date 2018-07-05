Тите рассказал о шансах Марсело сыграть с Бельгией



Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что защитник Марсело сможет сыграть в матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 с Бельгией.

"Я поговорил и с Марсело, и с Филипе Луисом. Марсело сначала не играл из-за проблем со здоровьем, потом из-за недостаточно хорошей формы. Филипе в обоих своих матчах был хорош, однако мы вернёмся к варианту с Марсело", - приводит слова Тите официальный сайт ФИФА.

Напомним, что матч Бразилия - Бельгия состоится завтра, 6 июля. Поединок пройдет в Казани на стадионе "Казань Арена" и начнется в 21:00 по московскому времени.

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