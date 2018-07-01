Тите рассказал, сколько матчей нужно Неймару для обретения максимальной формы
Наставник сборной Бразилии Тите оценил нынешнюю форму Неймара.
"Неймар играл великолепно, помогал флангам, переключениям, завершению атак. Не знаю, как он будет играть, но мы следили за всеми тренировками, отслеживаем все данные.
У него был средний показатель, который превышал показатели других футболистов, но пока еще этот показатель недотягивает до показателей самого Неймара. Ему нужно пять или шесть игр, чтобы обрести максимальную форму. Надеюсь, что он сыграет все эти матчи и дойдет до цели" - приводят слова Тите российские СМИ.
Читайте также: Наставник Мексики назвал лучшего футболиста сборной Бразилии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Салахом
-
Девятнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 2 июля
-
Смыть позор четырехлетней давности: Бразилия начинает свое шествие в плей-офф матчем с Мексикой
-
По билету Ростов – Казань: Бельгия сразится с Японией за путевку в четвертьфинал
-
Дневник Чемпионата Мира. День восемнадцатый: феерия вратарей, Россия в четвертьфинале, еще один "топ" вне турнира и четвертая замена
Лента новостей
-
Неймару понадобилось нанести меньше ударов, нежели Месси и Роналду, чтобы забить 6 мячей на ЧМ
-
Неймар открыл счет в игре с Мексикой
-
Де Хеа обратился к болельщикам после провального выступления на ЧМ
-
Очоа вошел в историю сборной Мексики
-
"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере нового вратаря
-
Сборные Бразилии и Мексики завершили первый тайм без голов
-
Сборная России своим выступлением на ЧМ-2018 заработала для РФС кругленькую сумму
-
"Челси" и "Рома" поборются за Шмейхеля
-
Рафаэль Маркес установил рекорд Чемпионатов Мира
-
Капитан "Атлетико" прилетел в Катар для завершения трансфера в "Аль-Садд"
-
Ташаев согласовал контракт со "Спартаком"
-
Федерация футбола Сенегала выдвинула требование ФИФА
-
Клопп готов сделать ставку на Кариуса в следующем сезоне
-
Сампаоли готов покинуть пост главного тренера сборной Аргентины
-
Папастатопулос в шаге от перехода в "Арсенал"
-
Серхио Рамос собирается сыграть на ЧМ-2022
-
2
Рэпер набил татуировку на лице в честь победы сборной России над Испанией
-
Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Мексики на очный матч ЧМ-2018
-
Кокорин предложил наградить игроков сборной России орденами
-
2
Это скандал! Лопетеги был уволен из сборной Испании по наводке президента каталонской федерации футбола