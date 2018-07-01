Тите рассказал, сколько матчей нужно Неймару для обретения максимальной формы

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Тите рассказал, сколько матчей нужно Неймару для обретения максимальной формы

Наставник сборной Бразилии Тите оценил нынешнюю форму Неймара.

"Неймар играл великолепно, помогал флангам, переключениям, завершению атак. Не знаю, как он будет играть, но мы следили за всеми тренировками, отслеживаем все данные.

У него был средний показатель, который превышал показатели других футболистов, но пока еще этот показатель недотягивает до показателей самого Неймара. Ему нужно пять или шесть игр, чтобы обрести максимальную форму. Надеюсь, что он сыграет все эти матчи и дойдет до цели" - приводят слова Тите российские СМИ.

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