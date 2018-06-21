Тите: "С Неймаром все в порядке"

Наставник сборной Бразилии Тите рассказал о состоянии здоровья Неймара.

"Мы никого не приносим в жертву. В первой игре он получил удар по лодыжке, но сейчас, с учетом его физического состояния, готов играть. В первом матче он отыграл все 90 минут, на основе медицинских отчетов сейчас у него все в порядке. Он ускоренно восстановился перед турниром.

Если бы это не был матч Чемпионата Мира, он тоже вышел бы на поле. Мы не приносим его в жертву, даже не мыслим такими категориями, потому что для нас главная ценность - здоровье игроков" - приводят слова Тите российские СМИ.

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