Тите: "Сборная Бельгии была не лучше, но эффективнее"

Главный тренер сборной Бразилии Тите подвёл итоги четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Бельгии.

"В целом игра была впечатляющей, даже несмотря на горечь поражения. Если вам нравится хороший спектакль, то это был именно он. Я не хочу обсуждать конкретных игроков. Матч был прекрасный, у нас были моменты. Бельгия оказалась эффективнее - она смогла преобразовать моменты в голы. Но не могу сказать, что они сыграли лучше. Практически весь второй тайм мы контролировали игру, был эмоциональный баланс. У моих футболистов были силы преодолеть негативные факторы в виде двух пропущенных мячей" - сказал Тите.

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