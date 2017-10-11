Тите: "Сборная Бразилия - один из фаворитов Чемпионата Мира"

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Тите: "Сборная Бразилия - один из фаворитов Чемпионата Мира"Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал свою команду одним из главных претендентов на победу на Чемпионате Мира в России. 

"Сборная Бразилия - один из фаворитов Чемпионата Мира благодаря своей игре и результатам в отборочном турнире мундиаля. Да, мы – одни из главных претендентов. Я не знаю, выиграет ли Бразилия мундиаль, но уровень игры нашей команды наполняет меня гордостью. Нам удалось сочетать зрелищную игру с конкурентоспособностью. Так что нельзя сказать, что, играя красиво, невозможно выиграть чемпионат мира", - сказал он.

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