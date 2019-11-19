Тите: "Считаю, что Пеле лучше Месси, с ним никто не может сравниться"

1 Теги бразилиятитепелелионель месси

Тите: "Считаю, что Пеле лучше Месси, с ним никто не может сравниться"

Наставник сборной Бразилии Тите высказался о сравнениях своего соотечественника Пеле и аргентинца Лионеля Месси.

"Когда-то я сказал, что Месси феноменален. Но я имел в виду, что он феноменален для современников. А в целом я считаю, что Пеле лучше, но не потому, что я бразилец. Если кто-то пытается их сравнивать, то я не понимаю его. С Пеле никто не сможет сравниться. Когда кто-то пытается сравнить его с любым другим спортсменом, складывается ощущение, что этот человек банально не знает историю Пеле", - цитирует Тите Goal.com.

Стоит отметить, что Пеле является трёхкратным чемпионом мира, а Месси никогда не становился победителем мундиаля.

Зато на клубном уровне преимущество в трофеях на стороне аргентинца - 34 против 26.

Не пропустите: Месси с отрывом лидирует по обводкам в топ-5 лигах Европы за последние 13 лет. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

Соглашусь с ТИТЕ полностью.Меська и рядом не стоит с королем футбола.

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