Тите: "Считаю, что Пеле лучше Месси, с ним никто не может сравниться"
Наставник сборной Бразилии Тите высказался о сравнениях своего соотечественника Пеле и аргентинца Лионеля Месси.
"Когда-то я сказал, что Месси феноменален. Но я имел в виду, что он феноменален для современников. А в целом я считаю, что Пеле лучше, но не потому, что я бразилец. Если кто-то пытается их сравнивать, то я не понимаю его. С Пеле никто не сможет сравниться. Когда кто-то пытается сравнить его с любым другим спортсменом, складывается ощущение, что этот человек банально не знает историю Пеле", - цитирует Тите Goal.com.
Стоит отметить, что Пеле является трёхкратным чемпионом мира, а Месси никогда не становился победителем мундиаля.
Зато на клубном уровне преимущество в трофеях на стороне аргентинца - 34 против 26.
Не пропустите: Месси с отрывом лидирует по обводкам в топ-5 лигах Европы за последние 13 лет. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Только один бывший чемпион Европы не сумел квалифицироваться на Евро-2020
-
Анчелотти может возглавить "Тоттенхэм"
-
Манчини продлил рекордную победную серию сборной Италии
-
1
Тите: "Считаю, что Пеле лучше Месси, с ним никто не может сравниться"
-
Газзаев: "Российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги"
-
"Спартак" готов продать Крала
-
Сборная Румынии потерпела самое крупное поражение за последние 10 лет
-
"Кёльн" объявил имя нового наставника
-
Тренер сборной Сан-Марино: "За Дзюбой отдельно следить не будем"
-
Тихонов: "Если бы Федун не финансировал "Спартак", даже место в РПЛ было бы под угрозой"
-
Сборная Италии выдала самый результативный матч за последний 71 год
-
Определены 19 из 24 участников Евро-2020
-
1
Главные новости дня: 18 ноября
-
Малафеев оценил шансы на возвращение Акинфеева в сборную России
-
ПСЖ не предлагал Неймару новый контракт
-
Определился первый соперник России на Евро-2020
-
1
Отбор Евро-2020: все результаты 18 ноября
-
1
Швейцария разгромила Гибралтар и с первого места вышла на Евро-2020, Дания сыграла вничью с Ирландией и оказалась второй
-
Испания разгромила Румынию, Норвегия и Швеция добыли победы в своих матчах
-
Италия деклассировала Армению, Греция обыграла Финляндию
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3