Тите: "Ситуация Неймара в ПСЖ - проблема для сборной"
Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, что думает о нападающем ПСЖ Неймаре. Об этом сообщает As.
"Ситуация Неймара в ПСЖ - проблема для сборной. Он не заменим для команды. Коогда он на поле, 50% наших голов либо забиты им, либо им созданы.
То, что сейчас происходит у него в ПСЖ, не в моих руках. Я мало, что могу сделать.
Надеюсь, что у него все получится в Париже, - сказал Тите.
Напомним, что "Барселона" вела переговоры о переходе 27-летнего Неймара и предлагала ПСЖ несколько вариантов по его трансферу, но клубы так и не смогли договориться. Форвард надеялся покинуть ПСЖ, но в итоге остался в клубе, с которым у него действует контракт до лета 2022 года.
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