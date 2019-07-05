Тите собирается покинуть сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите близок к уходу со своего поста, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 58-летний специалист может подать в отставку после финала Кубка Америки-2019, который состоится в ближайшее воскресенье.

Отмечается, что Тите перестал получать радость от работы на этой должности.

Финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу начнётся 7 июля в 23:00 по московскому времени.

Тите возглавляет "селесао" с июня 2016 года. Его контракт с футбольной федерацией страны рассчитан до 2022 года.

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