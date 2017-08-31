Тите: "Трансферные слухи негативно сказываются на Коутиньо"

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Тите: "Трансферные слухи негативно сказываются на Коутиньо"Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о ситуации с полузащитником своей команды Филиппе Коутиньо, который уже сегодня может перебраться из английского "Ливерпуля" в каталонскую "Барселону".

"Трансферные слухи негативно сказываются на нем и будут продолжать оказывать влияние на него, пока трансферное окно не закроется", - приводит слова 56-летнего наставника "селесао" SquawkaNews.

Напомним, Коутиньо и Неймар выразили желание играть за "Реал". | soccernews.ru

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