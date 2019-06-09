Тите включил Неймара в тройку лучших футболистов мира

Наставник сборной Бразилии Тите высказался о нападающем ПСЖ Неймаре.

"Конечно, я очень переживаю за здоровье Неймара. Жалко, что он пропустит Кубок Америки, ведь он входит в тройку лучших игроков мира.

Помимо Месси и Роналду, могу отметить Эдена Азара, однако у Неймара есть преимущество: мыслят они одинаково, но Неймар все делает быстрее", - приводит слова Тите Goal.com.

Напомним, что Неймар пропустит Кубок Америки из-за растяжения наружной боковой связки правого голеностопного сустава. В сборной его заменил Виллиан.

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