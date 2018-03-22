Тите выделил наиболее ярких исполнителей в составе сборной России

Главный тренер сборной Бразилии Тите выделил наиболее ярких исполнителей в составе национальной команде России.

"Уровень игроков сборной России? Они отлично сыграли с Бельгией, а это говорит о высоком уровне. К тому же они неплохо сыграли с Аргентиной. Головин - очень силен. Он привлекает к себе внимание. Мы отдельно за ним следим. Он сделает игру интересной. Вратарь Акинфеев очень хорошо играет. Глушаков тоже отлично помогает команде. Миранчуки, Смолов - также очень сильны", - цитирует наставника "селесао" Чемпионат.

Напомним, Тите высказался о комплектации состава своей команды на Чемпионат Мира. | soccernews.ru