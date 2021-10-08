Тите высказался о малом количестве темнокожих тренеров в Бразилии

Фото: инстаграм Тите

Наставник сборной Бразилии Тите высказался об отношении к темнокожим тренерам в чемпионате страны.

"Я выскажусь. Я всю жизнь боролся с собственным невежеством, старался читать, учиться и учиться. И я продолжаю пытаться его побороть. Я борюсь с лицемерием, так как мы не можем делать вид, что его не существует. Поэтому я отвечаю даже тогда, когда это доставляет мне неудобства.

Да, у нас есть предрассудки. Да, они глубоко укоренились, они стали частью системы. Мы должны с ними бороться, потому что в отношении темнокожих тренеров они действительно существуют. Вероятно, мы должны спроецировать эту борьбу на более широкую картину - на ситуацию в обществе", - приводит слова Тите ESPN.

Стоит отметить, что на данный момент в чемпионате Бразилии работает всего один темнокожий тренер - Маркао из "Флуминенсе".

Читайте также: Сборная Франции вырвала победу у Бельгии в полуфинале Лиги наций. | http://soccernews.ru