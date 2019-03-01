Тите высказался о вызове Винисиуса Жуниора в сборную Бразилии

Наставник сборной Бразилии Тите высказался о приглашении вингера "Реала" Винисиуса Жуниора в национальную команду.

Напомним, что это дебютный вызов в ряды "селесао" для 18-летнего футболиста.

"Я рад появлению новых талантов и хочу поддержать их, если они готовы к конкуренции. Поэтому Винисиус и был вызван. Он провёл 26 матчей и демонстрировал потрясающий футбол. У нас не так много времени для тренировок, но я хочу дать ему возможность расти и развиваться. Вызов в сборную подтверждает его талант и прогресс", - цитирует Тите Goal.com.

В текущем сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 12 ассистов.

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