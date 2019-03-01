Тите высказался о вызове Винисиуса Жуниора в сборную Бразилии
Наставник сборной Бразилии Тите высказался о приглашении вингера "Реала" Винисиуса Жуниора в национальную команду.
Напомним, что это дебютный вызов в ряды "селесао" для 18-летнего футболиста.
"Я рад появлению новых талантов и хочу поддержать их, если они готовы к конкуренции. Поэтому Винисиус и был вызван. Он провёл 26 матчей и демонстрировал потрясающий футбол. У нас не так много времени для тренировок, но я хочу дать ему возможность расти и развиваться. Вызов в сборную подтверждает его талант и прогресс", - цитирует Тите Goal.com.
В текущем сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 12 ассистов.
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|Команда
|М
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|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19