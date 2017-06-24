Титов дал прогноз на матч Россия - Мексика
Известный в прошлом российский футболист Егор Титов считает сборную Мексики фаворитом в матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций против национальной команды России.
"Поразило, что сборная России не нанесла ни одного удара в створ ворот португальцев. С такой атакой трудно конкурировать на серьёзном уровне. А Мексика мне понравилась в первом матче, во втором сменился состав, причём практически полностью, но моментов мексиканцы создали очень много. Забили два мяча мексиканцы, но могли забить не меньше пяти.
Очевидно, что Мексика серьёзно превосходит Россию в скорости. Очень быстрые фланги у мексиканцев, практически реактивные. На всех позициях собраны игроки высокого уровня. Россиянам же не хватает даже не класса, а уверенности в своих силах. Официальных матчей нет, а в контрольных совсем другая обстановка, никто до конца не выкладывается. Думаю, что в матче с Мексикой у России будет более атакующий состав, но это не поможет. Предположу, что Мексика выиграет, причём всухую" - сказал Титов.
Напомним, что матч Россия - Мексика состоится сегодня в 18:00 по московскому времени. Этот матч станет решающим для подопечных Станислава Черчесова, которым для выхода в полуфинал Кубка Конфедераций нужна только победа.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Чили
|2
|4
|2
|Германия
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Камерун
|2
|1