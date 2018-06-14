Титов: "Хозяин турнира лишь раз не выходил из группы ЧМ, не хочется второго такого случая"

Тренер "Енисея" Егор Титов рассказал о том, чего ожидает от игры сборной России на Чемпионате Мира-2018.

"Вижу такой расклад – даже если не обыграем Саудовской Аравию и возьмем очко, далее можем одолеть Египет и потом не проиграть Уругваю. Пять очков, и ты в плей-офф.

Хозяин турнира лишь раз не выходил из группы – в ЮАР. Не хочется, чтобы сейчас произошел второй случай. Хочу пожелать сборной забить быстрый гол в стартовом матче. Это решит многое. Если забьем в первые 15 минут, результат будет положительным", - сказал он.

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