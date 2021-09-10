Титов: "Лимит на легионеров убил целое поколение российских футболистов"

Фото инстаграм академии Егора Титова

Известный в прошлом российский футболист Егор Титов рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

"Лимит убил целое поколение. Были перспективные ребята, но они понимали: есть паспорт, хорошая зарплата, трудиться не надо. Многие просто пропали. Кто-то закончил в 27-30 лет, кто-то разъехался по командам СНГ. Всё потому, что в раннем возрасте деньги просто падали сверху.

Такого быть не должно. Надо делать лимит зарплат, как в КХЛ. Наверху сидят умные люди, хочется верить: примут верное решение, и наш футбол потихоньку, маленькими шажками будет выходить из этой ямы, в которой находится очень давно. Сейчас пик падения", - заявил Титов.

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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