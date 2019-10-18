Титов: "Назначение Тедеско - плевок в российский тренерский корпус"

Легенда "Спартака" Егор Титов в резкой форме раскритиковал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера "красно-белых".

"Слушали Бородюка с Мостовым? Оба сказали правильную вещь: назначение немца - плевок в российский тренерский корпус. Человек работал только в "Шальке", полтора года. Больше нигде и нисколько, второй сезон завалил. Где гарантии, что у него получится с нынешним составом "Спартака"? Хотя и дай бог, чтобы у Тедеско получилось. Надо поднимать репутацию "Спартака", особенно в еврокубках. Сейчас если соперник чуть поближе к середнякам - всё, приехали.

Кто, если не Тедеско? Ответ с ходу не дам, нужно изучать вопрос. Но есть то, что на поверхности. Болельщики гудят, недовольны руководством. Почему не поставить Тихонова? Дело не в том, что он мой друг - на него народ пойдёт. Дима Гунько тоже с опытом, свой. Какие у Тедеско перед ними преимущества? С ним заключили долгосрочный контракт? Если в "Спартаке" говорят, что к тренеру полное доверие, значит, ему осталось максимум две недели. Может складывать вещи и выбирать место для отпуска", - сказал Титов.

Тедеско возглавил "Спартак" в минувший понедельник, заключив контракт до 31 мая 2021 года. В своей тренерской карьере он не выиграл ни одного трофея.

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