Титов назвал ФНЛ самым сложным турниром в Европе

Тренер красноярского "Енисея" Егор Титов поделился мнением о сложности Футбольной национальной лиги.

"Турнир ФНЛ - самый сложный в Европе. Посмотрите, сколько перелётов и какое количество матчей. Недельных циклов почти нет, и готовить команду очень трудно. Для полного восстановления нужны 72 часа, а их не бывает. И не только у "Енисея", а у всех команд. Хорошо, что из Красноярска есть прямые рейсы в 6-7 городов, где проходят матчи ФНЛ - Москву, Краснодар, Тюмень, Томск, Новосибирск. Но если игра в Нижнем Новгороде, то приходится выбирать, как добираться от Москвы - на самолёте со сменой аэропорта, поезде или автобусе. Но у нас собрались настоящие профессионалы. Никто не жалуется на трудности, все выходят на поле и отрабатывают на все сто процентов" - сказал Титов.

Отметим, что "Енисей" по итогам 25 туров лидирует в ФНЛ, имея в своём активе 56 очков.

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