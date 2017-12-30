Титов назвал ФНЛ самым сложным турниром в Европе
Тренер красноярского "Енисея" Егор Титов поделился мнением о сложности Футбольной национальной лиги.
"Турнир ФНЛ - самый сложный в Европе. Посмотрите, сколько перелётов и какое количество матчей. Недельных циклов почти нет, и готовить команду очень трудно. Для полного восстановления нужны 72 часа, а их не бывает. И не только у "Енисея", а у всех команд. Хорошо, что из Красноярска есть прямые рейсы в 6-7 городов, где проходят матчи ФНЛ - Москву, Краснодар, Тюмень, Томск, Новосибирск. Но если игра в Нижнем Новгороде, то приходится выбирать, как добираться от Москвы - на самолёте со сменой аэропорта, поезде или автобусе. Но у нас собрались настоящие профессионалы. Никто не жалуется на трудности, все выходят на поле и отрабатывают на все сто процентов" - сказал Титов.
Отметим, что "Енисей" по итогам 25 туров лидирует в ФНЛ, имея в своём активе 56 очков.
Не пропустите: Лучшие голы 2017 года. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"
-
Лучшие голы декабря
-
Ибрагимович выбыл из строя на месяц
-
Энцо Зидан покинул "Алавес" и отправился в Швейцарию
-
Моуринью нацелился на защитника "Барселоны"
-
Ходжсон поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"
-
Бубнов дал оценку игре "Спартака" в Лиге Чемпионов
-
Моуринью прокомментировал травму Лукаку
-
Спаллетти оценил выступление "Интера" в первой половине сезона
-
"Пасуш де Феррейра" – "Порту" - 2:3 (обзор)
-
"Порту" переиграл "Пасуш де Феррейру" и другие результаты Кубка португальской лиги
-
Глушаков поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
-
Себальос поссорился с Зиданом
-
"Верона" – "Ювентус" - 1:3 (обзор)
-
Испанские игроки "Челси" забили больше, чем их соотечественники в других клубах топ-5 европейских чемпионатов
-
"Ювентус" обыграл "Верону" в последнем матче года
-
Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ
-
Команда Моуринью впервые почти за 8 лет сыграла вничью трижды подряд
-
Муслин рассказал о причинах своего ухода из сборной Сербии
-
Моуринью: "Судья отработал хорошо, но принял очень важное решение, не назначив пенальти"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Москва
|38
|87
|2
|Тосно
|38
|75
|3
|Енисей Красноярск
|38
|63
|4
|СКА Хабаровск
|38
|59
|5
|Tambov
|38
|57
|6
|Спартак Москва II
|38
|56
|7
|Кубань
|38
|55
|8
|Шинник Ярославль
|38
|54
|9
|Тюмень
|38
|53
|10
|Факел
|38
|53
|11
|Химки
|38
|49
|12
|Волгарь-Газпром
|38
|45
|13
|Zenit St. Petersburg II
|38
|43
|14
|Балтика
|38
|42
|15
|Сибирь Новосибирск
|38
|42
|16
|Луч Владивосток
|38
|42
|17
|Мордовия Саранск
|38
|40
|18
|Сокол
|38
|39
|19
|Спартак Нальчик
|38
|38
|20
|Нефтехимик
|38
|27