Титов назвал ФНЛ самым сложным турниром в Европе

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Титов назвал ФНЛ самым сложным турниром в Европе

Тренер красноярского "Енисея" Егор Титов поделился мнением о сложности Футбольной национальной лиги.

"Турнир ФНЛ - самый сложный в Европе. Посмотрите, сколько перелётов и какое количество матчей. Недельных циклов почти нет, и готовить команду очень трудно. Для полного восстановления нужны 72 часа, а их не бывает. И не только у "Енисея", а у всех команд. Хорошо, что из Красноярска есть прямые рейсы в 6-7 городов, где проходят матчи ФНЛ - Москву, Краснодар, Тюмень, Томск, Новосибирск. Но если игра в Нижнем Новгороде, то приходится выбирать, как добираться от Москвы - на самолёте со сменой аэропорта, поезде или автобусе. Но у нас собрались настоящие профессионалы. Никто не жалуется на трудности, все выходят на поле и отрабатывают на все сто процентов" - сказал Титов.

Отметим, что "Енисей" по итогам 25 туров лидирует в ФНЛ, имея в своём активе 56 очков. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Москва 38 87
2 Тосно 38 75
3 Енисей Красноярск 38 63
4 СКА Хабаровск 38 59
5 Tambov 38 57
6 Спартак Москва II 38 56
7 Кубань 38 55
8 Шинник Ярославль 38 54
9 Тюмень 38 53
10 Факел 38 53
11 Химки 38 49
12 Волгарь-Газпром 38 45
13 Zenit St. Petersburg II 38 43
14 Балтика 38 42
15 Сибирь Новосибирск 38 42
16 Луч Владивосток 38 42
17 Мордовия Саранск 38 40
18 Сокол 38 39
19 Спартак Нальчик 38 38
20 Нефтехимик 38 27
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