Титов: "Не факт, что Каррере удалось бы добиться успехов с нынешним "Спартаком"
Легенда московского "Спартака" Егор Титов сомневается, что Массимо Каррера смог бы повторить успех двухлетней давности с нынешним составом "красно-белых".
"Моё отношение к призывам спартаковской футбольной общественности вернуть Карреру? Ну а почему тогда не сказать: "Давайте вернём Романцева, Ярцева?". Нельзя же утверждать, что если у человека один раз получилось, то будет получаться всегда. Команда-то вся поменялась! Сегодня в составе - воспитанники и новички. Не факт, что Массимо удалось бы добиться успехов с этим составом.
Не забывайте, что и помощники у него были другими. Сегодня их уже нет в "Спартаке". Это и Пилипчук, и Рианчо, и Хавьер, который сейчас в "Рубине", и другие. Мы не знаем до конца, какой вклад в успех Карреры внесли эти специалисты. На мой взгляд, немаленький", - сказал Титов.
Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. С командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Не пропустите: Федун ответил фанатам "Спартака" на просьбу вернуть Карреру. | http://soccernews.ru
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Коман получил был травмирован в матче с "Тоттенхэмом"
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