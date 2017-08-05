Титов: "Нойштедтер - не уровень "Спартака"

Экс-тренер "Спартака" Егор Титов поделился мнением о возможном переходе в московский клуб хавбека "Фенербахче" Романа Нойштедтера.

"Однозначно, Нойштедтер - не уровень "Спартака". Если речь об усилении для РФПЛ - это одно, если под Лигу Чемпионов - совершенно другое. Он не сильнее ни Боккетти, ни Джикии, ни Кутепова" - сказал Титов.

Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил за Нойштедтера четыре миллиона евро. | http://soccernews.ru