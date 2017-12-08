Титов о поражении "Спартака": "Это клеймо на всю жизнь"

Известный в прошлом футболист Егор Титов прокомментировал разгромное поражение московского "Спартака" английскому "Ливерпулю" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Перед столь важным матчем с одной стороны - хорошо, что есть возможность "отмазаться" уже через три дня на четвертый, а с другой стороны - это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, фиаско "Спартака" в Ливерпуле прокомментировал Аленичев. | soccernews.ru